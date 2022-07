P3 vermietet 31.000 m² in Ansbach an Haier

P3 Logistic Parks hat mit Haier Deutschland GmbH einen langfristigen Mietvertrag für den Logistikneubau in Ansbach unterzeichnet. Damit ist der P3 Park nahe Nürnberg bereits vor Fertigstellung vollständig vermietet. Bei der Anmietung wurde P3 von Immolox GmbH und der E & G Real Estate GmbH unterstützt.

.

Bis Ende 2022 entsteht auf dem Gelände ein ressourceneffizienter und moderner Neubau mit einer Hallenfläche von knapp 27.000 m² zuzüglich rund 900 m² Büro- und ca. 3.200 m² Mezzaninfläche. Die kompletten rund 31.000 m² werden vom Markenhersteller für große Haushaltsgeräte zum Jahreswechsel übernommen.



In Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen von P3 soll die Immobilie die BREEAM-Einstufung „Sehr gut“ erhalten. Hocheffiziente Wasseranlagen und LED-Beleuchtungssysteme mit Bewegungssensoren senken den Wasser- und Stromverbrauch. Zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume von Flora und Fauna wird auf dem Grundstück neben hochwertigen Begrünungsmaßnahmen auch ein naturnah gestaltetes Rückhaltebecken als Feuchtbiotop eingesetzt. Von dem insgesamt knapp 64.000 m² großen Grundstück bleiben rund 15.000 m² bewaldete Fläche erhalten. Darüber hinaus werden auf den Parkplätzen E-Ladestationen installiert.



Der Standort befindet sich nur wenige Kilometer vom Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim entfernt. Eine Bushaltestelle in fünf Minuten fußläufiger Entfernung sorgt für eine optimale Anbindung an den Ansbacher Bahnhof und den überregionalen Nahverkehr.