P3 übernimmt 33 Metro-Logistikstandorte für rund 800 Mio.

Der singapurische Staatsfonds GIC baut seine europäische Logistikplattform P3 mit dem Kauf des 800 Mio. Euro schweren Matrix-Portfolios ein weiteres Mal auf einen Schlag deutlich aus. Das Portfolio umfasst 33 Retail-Logistikstandorte mit einer Fläche von 650.000 m². Die Übernahme erfolgt innerhalb von nur zwölf Monaten nach der Akquisition des 950 Mio. schweren Maximus-Portfolios, das 28 Immobilien in den wichtigsten Logistikzentren Europas beinhaltet hatte [wir berichteten].

.

„Wir erwarten, dass der Sektor – getragen von einer wachsenden Nachfrage im Online-Handel – dem unsicheren Wirtschaftsklima trotzt und langfristig solide Erträge erwirtschaften wird.“, kommentiert Lee Kok Sun, Chief Investment Officer Real Estate, GIC, den neuen Deal.



Bei den 33 Standorten handelt es sich laut Marktinformationen um Metro-Großmärkte, die Aroundtown im Rahmen seiner Portfolio-Strategie sich von Einzel- und Großhandelsimmobilien zu trennen, verkauft hat [wir berichteten]. Bestätigt ist dies aber seitens der Parteien nicht. Mit einer Fläche von über 650.000 m² umfasst das Portfolio 33 Retail-Logistikimmobilien an erstklassigen Standorten in den meisten deutschen Großstädten, darunter etwa Berlin, Dortmund, Nürnberg, Hamburg, Hannover, Köln, Dresden und Leipzig. Das Portfolio wird vollständig von P3 verwaltet werden. Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.



„Der Aufschwung des E-Commerce und die Entwicklung der Lieferkette im Retail-Bereich sind aktuelle Treiber der Gewerbeimmobilienbranche. Wir betrachten Retail deshalb als einen wesentlichen Teil der Lieferkette und damit des Logistiksektors. Diese Übernahme, als eine der größten Immobilieninvestitionen in diesem Jahr in Europa und Deutschland, ist für uns somit ein logischer Schritt“, so Otis Spencer, Chief Investment Officer, P3 Logistic Parks.



Der Bestand von P3 in Deutschland hat sich durch die Akquisition des Matrix-Portfolios in weniger als zwölf Monaten verdoppelt und unterstreicht laut Deutschland-Chef Sönke Kewitz den angestrebten Ausbau des Deutschland-Geschäfts, das damit rund 65 Objekte mit knapp 900.000 m² umfasst. "Das Matrix-Portfolio ist hervorragend an erstklassigen, innerstädtischen Standorten gelegen und stellt unseren zukunftsorientierten Ansatz unter Beweis. In unseren zwei deutschen Niederlassungen verfügen wir über das notwendige Know-how und die passenden Ressourcen, um die neuen Assets optimal zu verwalten und weiterzuentwickeln“, so Kewitz.