P3 strukturiert Asset Management neu

P3 Logistic Parks strukturiert sein Asset Management Team neu. Maximilian Mendrala steigt zum Head of Commercial Asset Management auf, während Claus-Dieter Trapp in der Funktion des Head of Technical Asset Management einsteigt. Beide Positionen wurden neu geschaffen und berichten an Dominik Schäffer, Head of Asset Management. Lukas Striebich verstärkt das Team zusätzlich als neuer Asset Manager.

Mit der Erweiterung des Asset Management Teams setzt P3 seinen Wachstumskurs fort. Maximilian Mendrala ist seit fast drei Jahren Teil des Teams. In seiner neuen Funktion verantwortet er das kaufmännische Asset Management der Immobilien von P3 in Deutschland. Hierbei wird das Augenmerk insbesondere auf der Steuerung der strategischen Positionierung sowie der vertraglichen Wert-Optimierung der Assets liegen.



Vor seinem Eintritt in das Unternehmen als Senior Asset Manager im Mai 2020 war Mendrala bei verschiedenen Asset- und Investmentmanagern in Hamburg, zuletzt bei Corpus Sireo, tätig. Dort betreute er das strategische Asset Management auf Eigentümer- und Mieterseite eines Dax-30 Unternehmens. Davor war er bei der Cromwell Property Group für das Management der Logistik & Light-Industrial Assets im norddeutschen Portfolio verantwortlich.



„Wir bauen unser Team in Deutschland kontinuierlich aus, damit wir uns für unsere Kunden ständig weiterentwickeln können. Diese Bemühungen spiegeln sich auch in unserem Net Promoter Score, einer der meistgenutzten Kundenzufriedenheitsmetriken, wider, der dieses Jahr um 10 Punkte gestiegen ist. Ich bin stolz darauf, diesen Weg mit unserem neu formierten Asset Management Team fortzusetzen und die sehr gute Arbeit mit Maximilian weiterzuführen sowie Claus und Lukas an Bord zu begrüßen“, kommentiert Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland.



„Beim Asset Management von Logistikimmobilien sind gute Kenntnisse der Logistikbranche und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der Mieter von hoher Bedeutung. Insbesondere in der aktuellen Zeit, die von Flächenmangel und steigenden Mieten geprägt ist, sind gute Partnerschaften mit unseren Mietern unabdingbar. Ich freue mich darauf, mich bei P3 weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem wachsenden Team diese Herausforderungen anzugehen“, ergänzt Maximilian Mendrala, Head of Commercial Asset Management P3 Logistic Parks Deutschland.



Zum 1. November begann Claus-Dieter Trapp als neuer Head of Technical Asset Management. In dieser Funktion wird Trapp unter anderem für die Steuerung der externen technischen Property und Facility Manager verantwortlich sein sowie für die Umsetzung der ESG-bezogenen technischen Maßnahmen im kompletten Lebenszyklus der Immobilien von P3 in Deutschland.



Trapp blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen immobilienwirtschaftlichen Unternehmen, in denen er in verantwortlichen Management- und Führungspositionen tätig war, zurück. Vor seinem Einstieg bei P3 war er seit 2019 als Consultant in den Bereichen Facility, Property und Asset Management für verschiedene nationale und internationale Unternehmen beratend und operativ auf dem deutschen Immobilienmarkt aktiv.



„Logistikimmobilien sind keine einfachen Hüllen, sondern Teil komplexer, hochautomatisierter Abläufe. Technisches Verständnis ist als Asset Manager erforderlich, um die Anforderungen der Mieter entlang der Wertschöpfungskette zu erfüllen. Insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit haben sich diese Anforderungen zuletzt deutlich verstärkt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in meiner neuen Position einzubringen und weitere spannende Projekte mit unserem Team und unseren Kunden zu realisieren“, sagt Claus-Dieter Trapp, Head of Technical Asset Management P3 Logistic Parks Deutschland.



Ein weiterer Neuzugang im Team ist Lukas Striebich, der ebenfalls im November als neuer Asset Manager einsteigt. Zuvor war er in dieser Funktion bei der KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig. Davor sammelte er umfangreiche Erfahrungen bei Savills. Dort war er an der Schnittstelle zwischen Kunden und Eigentümern für die Vermietung von Bestandsflächen und Projekten sowie für die Akquise von Mietinteressenten zuständig.