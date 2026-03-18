P3 startet erstes Build-to-Suit-Projekt in Deutschland

Premiere für P3 in Deutschland: In Bad Rodach entwickelt der Logistikimmobilien-Spezialist seine erste Build-to-Suit-Immobilie für Prodinger. Das traditionsreiche Familienunternehmen sichert sich langfristig rund 35.600 m² Fläche. Der Standort nahe Coburg punktet mit strategischer Lage im nordbayerischen Logistikkorridor und enger Zusammenarbeit mit Kommune und Projektpartnern.

.