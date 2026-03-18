36.000 m² Logistikfläche in Bad Rodach
P3 startet erstes Build-to-Suit-Projekt in Deutschland
Premiere für P3 in Deutschland: In Bad Rodach entwickelt der Logistikimmobilien-Spezialist seine erste Build-to-Suit-Immobilie für Prodinger. Das traditionsreiche Familienunternehmen sichert sich langfristig rund 35.600 m² Fläche. Der Standort nahe Coburg punktet mit strategischer Lage im nordbayerischen Logistikkorridor und enger Zusammenarbeit mit Kommune und Projektpartnern.
„Unser erstes Build-to-Suit-Projekt in Deutschland markiert einen strategisch wichtigen Schritt. Mit Prodinger haben wir einen stabilen, langfristigen Partner mit fast 100-jähriger Geschichte gefunden – genau die Art von starker Partnerschaft, auf die wir bei P3 setzen“, sagt Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Deutschland.
Das BTS-Projekt umfasst die Entwicklung einer Logistikimmobilie auf einer Greenfield-Fläche an der Elsaer Straße in Bad Rodach. Die Gesamtmietfläche teilt sich in 31.140 m² Logistikfläche, 896 m² Bürofläche, 3.323 m² Mezzanine-Fläche sowie 250 m² weitere Nutzflächen auf. Das flexible Konzept ermöglicht eine Aufteilung in bis zu drei separate Einheiten mit jeweils rund 10.000 m². Der Mietvertrag wurde für eine Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.
Der Logistikpark wird nach modernen technischen Standards errichtet. Mit einer lichten Höhe von 12,0 Metern bietet er Voraussetzungen für effiziente Logistikprozesse. Die Immobilie strebt eine BREEAM-Zertifizierung „Excellent“ an und verfügt über eine Photovoltaikanlage mit 1,0 MWp Leistung, energieeffiziente LED-Beleuchtung sowie sechs Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der Mietbeginn ist für September 2027 geplant.
„Mit dem neuen Logistikzentrum in Bad Rodach erreichen wir einen wichtigen Meilenstein unserer strategischen Weiterentwicklung. Dabei stellen wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt. Die moderne und nachhaltig konzipierte Anlage ermöglicht es uns, Qualität und Geschwindigkeit unserer Dienstleistungen weiter zu steigern: zugunsten unserer Kunden und ebenso als Investition in die Menschen, die Tag für Tag für sie im Einsatz sind. Mein Dank gilt unseren Partnern von P3, der Stadt Bad Rodach und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Markus Ettlin, CEO der Prodinger Gruppe.
„Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung von P3 und Prodinger in Bad Rodach. Dieses Projekt unterstreicht die Attraktivität unseres Standorts und stärkt die Wirtschaftskraft unserer Region nachhaltig. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit P3 und Prodinger war beispielhaft. Mit dieser modernen, nachhaltig zertifizierten Gewerbe- und Industrieimmobilie setzen wir ein Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung Bad Rodachs als Teil des starken nordbayerischen Gewerbekorridors“, sagt Tobias Ehrlicher, Erster Bürgermeister von Bad Rodach.
Der Standort bietet mit der Nähe zum Hauptsitz von Prodinger in Coburg, rund 15 Kilometer entfernt, eine strategisch günstige Ausgangslage für die Expansionspläne des Unternehmens.
Die Region Coburg/Nordbayern zeichnet sich durch die Präsenz von Logistikdienstleistern, Handels- und E-Commerce-Unternehmen sowie Automobilzulieferern aus. Der Logistikmarkt Nürnberg–Würzburg bildet einen funktionalen Korridor entlang der Autobahnen A3, A6, A7 und A73 und unterstützt effiziente regionale, nationale und grenzüberschreitende Logistikprozesse.
Bei der Realisierung wurde P3 von Realogis Deutschland beraten. Die Grundstücksakquisition wurde durch CBRE München begleitet. Die rechtliche Beratung beim Grundstücksankauf übernahm die FPS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG.