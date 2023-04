P3 startet Bau im GVZ JadeWeserPort

Der Baustart für den Neubau einer modernen Logistikimmobilie direkt im JadeWeserPort ist erfolgt. Hier realisiert P3 Logistic Parks ca. 140.000 m² Logistikfläche im Güterverkehrszentrum (GVZ) JadeWeserPort Wilhelmshaven. Die Robert C. Spies Industrial Real Estate ist im Co-Mandat mit der CBRE GmbH mit der Vermarktung der Hallenflächen exklusiv mandatiert.

.

P3 Logistic Parks plant nach Unterzeichnung eines Erbbaurechtsvertrags im Juni letzten Jahres [wir berichteten] etappenweise die spekulative Errichtung von drei Logistikhallen mit einer gesamten Hallenfläche von ca. 122.000 m² inklusive knapp 11.000 m² Mezzanin- und 7.000 m² Bürofläche. Die Hallenflächen sind ab ca. 7.000 m² teilbar und bieten somit größtmögliche Flexibilität für verschiedene Nutzungskonzepte und Flächenbedürfnisse. Zunächst wird die Hallenfläche 1 mit ca. 30.000 m² spekulativ errichtet; die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen.



Die geplanten Logistikflächen werden nach den neuesten ESG-Standards der Industriebaurichtlinien konzipiert und ausgestattet. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine LED-Beleuchtung und eine ESFR-Sprinklerung. Darüber hinaus werden großflächige Photovoltaikanlagen installiert, so dass alle Dachflächen ökologisch genutzt werden können. Zudem können in einer der Hallen schutzbedürftige Zollgüter unter Berücksichtigung besonderer baulicher Anforderungen untergebracht werden. Für die Verladung sperriger Frachtgüter baut der Entwickler zusätzlich größere Tore ein. Eine Besonderheit dabei ist, dass sie ebenerdig sind und auch von der Seite angefahren werden können. Angesichts des hochwertigen energetischen Baus des Logistikzentrums wird eine BREEAM-Zertifizierung angestrebt.



„Mit diesen durchdachten und nachhaltigen Maßnahmen deckt das neue Logistikzentrum ein breites Spektrum an möglichen Mietern ab, um einen gesunden Branchenmix für die Region zu ermöglichen. Die Hallenflächen bieten viel Raum für flexible Nutzungsmöglichkeiten und auch sperrige Güter können in diesen problemlos umgeladen, gelagert und verpackt werden“, sagt Stefan Fath, Logistikimmobilienberater bei der Robert C. Spies Industrial Real Estate.



Der 2012 eröffnete JadeWeserPort bietet für Industrie, Handel sowie Logistik- und Dienstleistungsunternehmen aufgrund der idealen geographischen und nautischen Voraussetzungen hervorragende Wettbewerbsbedingungen: kurze Revierfahrt, 18 Meter Wassertiefe für einen optimalen Hafenbetrieb, zügiger Containerumschlag und ausgedehnte Flächenkapazitäten mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten. Ferner nimmt auch das Umschlagsvolumen im niedersächsischen Seehafen Wilhelmshaven kontinuierlich zu. Laut Seaports of Niedersachsen erzielte Wilhelmshaven mit einem Umschlagsvolumen von 32,29 Millionen Tonnen im Jahr 2022 ein erneut sehr stabiles Ergebnis und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 5 Prozent (2021: 30,84 Millionen Tonnen).



„Im Außenhandel ist der Seeverkehr noch immer der mit Abstand wichtigste Verkehrszweig und die Containerschifffahrt ist nach ein paar schwierigen Jahren wieder im deutlichen Aufschwung. Sie benötigt jedoch den Rückhalt einer entsprechenden Infrastruktur. Umso wichtiger sind Logistikstandorte wie das GVZ JadeWeserPort. Wir freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können, der sowohl den hohen Ansprüchen der Frachtschifffahrt als auch den Anforderungen des Straßengüterverkehrs gerecht wird", erklärt Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland.



Die Investition in ca. 140.000 m² vermietbare Logistikfläche unterstreicht die zunehmende internationale Bedeutung des GVZ JadeWeserPorts. Nach dem Einstieg von Hapag-Lloyd als Gesellschafter beim Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven prüfen derzeit noch weitere große Reedereien eine Verlegung ihrer Linien nach Wilhelmshaven. Unternehmen schätzen am JadeWeserPort unter anderem auch die sehr gute Verkehrsanbindung: In unmittelbarer Nähe befindet sich eine ampelfreie Anbindung an die A29, die bis auf das Hafengelände führt, sowie ein Anschluss an das Schienennetz der Deutschen Bahn.