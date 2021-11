P3 sichert sich Light-Industrial-Immobilie in Köln

P3 Logistic Parks hat im Rahmen eines Share Deals eine hochwertige Light-Industrial-Immobilie in Köln mit einer Mietfläche von 15.711 m² erworben. Die Akquisition stellt eine wichtige Ergänzung des deutschen Portfolios des Projektentwicklers dar.

.

Die Immobilie in der Scarletallee 11 befindet sich in Niehl, einem Industriezentrum von Köln und einem der beliebtesten Gewerbe- und Industriegebiete der Stadt. Sie ist an die Romaco Kilian GmbH vollvermietet, einen Anbieter von Tablettierungsanlagen für die Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Chemieindustrie. Die Übernahme vom Verkäufer LCN Capital Partners erfolgte nach Unterzeichnung des Kaufvertrags am 29. Oktober.



„Die erfolgreiche Akquise dieses langfristig vermieteten Logistikobjekts stellt eine schöne Ergänzung unseres deutschen Portfolios dar. Die Light-Industrial-Immobilie zeichnet sich neben ihrer zentralen Lage durch flexible Nutzbarkeit aus, passend für spezielle Anwendungen in der Industrie, wie im Fall Romacos. Wir freuen uns, Romaco als unseren neuen Mieter zu begrüßen und mit ihm als Geschäftspartner zusammenzuwachsen“, kommentiert Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland.



Mit dem Kauf dieser Immobilie rückt der Entwickler seine Assets noch näher an zentrumsnahe und verkehrsgünstige Lagen. P3 möchte Unternehmen durch diesen Ansatz die Möglichkeit bieten, in städtischen Zentren verschiedenste Lagerungen, Konfektionierungen oder kleinere Produktionsstätten zu unterhalten.



Dentons hat den Projektentwickler beim Erwerb der Immobilie beraten. Für den Verkäufer war Heuking Kühn Lüer Wojtek beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.