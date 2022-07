P3 realisiert grünen Rechenzentrums-Campus in Hanau

P3 Logistic Parks hat von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die ehemalige Großauheim-Kaserne in Hanau übernommen. Auf dem 250.000 m² großen Grundstück wird der Logistikentwickler nun einen großflächigen Rechenzentrums-Campus, das P3 Datacenter Hanau, realisieren.

.