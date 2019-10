P3 Logistic Parks schließt Partnerschaft mit Virtuplex

P3 Logistic Parks hat eine exklusive Vereinbarung mit Virtuplex, einem B2B-Virtual-Reality-Labor, geschlossen. Dort wird P3 die VR-Technologie im Bereich des Lagerlogistik erforschen und anwenden. Virtuplex öffnete bereits im März dieses Jahres seine physischen und virtuellen Tore. In wenigen Monaten entwickelte sich die Virtuplex-Halle zu einem Automobilausstellungsraum, einer Bankfiliale sowie einem Industry 4.0-fähigen Lagergebäude. „Die Möglichkeiten sind einfach grenzenlos“, kommentiert Virtuplex-Mitinhaber Pavel Novak.

.

Die Partnerschaft, die für Virtuplex die erste ihrer Art in Europa ist, ermöglicht es P3, seinen innovativen Ansatz rund um Lagerdesign, Innenausbau und nachhaltige Lösungen für Logistikräume zu präsentieren. In wenigen Wochen wird P3 im Virtuplex-Labor Kunden, Partner und Kommunenvertreter begrüßen und ihnen ein umfassendes, interaktives Erlebnis bieten. Der Besucher kann verschiedene Größen und Konfigurationen von P3-Lagern einsehen und die Innenausstattung mit Regalen, Fertigungslinien, Robotik, Zwischengeschoss und Gesamtlayout (sowohl Lager als auch Büroräume) individuell anpassen lassen. Auch interaktive Details, wie Materialien und optionale Technologien im Lagerbau, lassen sich abrufen und live erleben.



„Innovation ist Teil der DNA von P3. Diese Zusammenarbeit mit unserem Kunden Virtuplex soll unseren Anspruch verdeutlichen, guter Partner und zukunftsorientiertes Unternehmen zu sein. P3 hat kürzlich gemeinsam mit Analytiqa und CBRE, dem ersten „Confidence Index“ der Tschechischen Republik, eine Untersuchung durchgeführt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Logistikunternehmen und -entwickler in neue Technologien investieren müssen, unter anderem auch, um qualifizierte Arbeitskräfte in der Region anzulocken. P3 möchte diesen Unternehmen intelligente Lösungen an die Hand geben, um künftige Anforderungen und die Auswirkungen moderner Lagertechnologien auf Geschäftsergebnisse antizipieren können", so Tomas Micek, Geschäftsführer von P3 in Tschechien.