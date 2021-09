P3 Logistic Parks ist Partner der KunstMeile Bedburg

P3 Logistic Parks ist offizieller Partner der KunstMeile Bedburg. Die Veranstaltung findet am 11. und 12. September in Bedburg statt. Ausstellung und Benefizfestival bieten den Besuchern einen Einblick in die Kulturszene und fördern die lokalen Künstler.

.

Unter dem Motto „Bridge Over Troubled Water“ werden 25 Künstler ihre Werke auf den Bedburger Brücken während der KunstMeile ausstellen, die vorübergehend ihre Namen tragen. Jugendliche aus der Region tragen ebenfalls zum Projekt bei, indem sie das erste bereits enthüllte Kunstwerk, eine Holzbrücke, bemalen und in einem Musikvideo in Szene setzen. Die künstlerischen Leiter hinter dem Projekt sind Dieter Kirchenbauer und Ákos Sziráki, während P3 Logistic Parks die Veranstaltung als Partner unterstützt.



„Die Bedburger KunstMeile hilft benachteiligten Familien und ist ein echtes Highlight für die Menschen in der Region. Das möchten wir als eines der lokalen Unternehmen unterstützen.“ so Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland