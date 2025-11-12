Logistikpark mit 61.000 m²
P3 kauft 10 Hektar große Entwicklungsfläche in Ebermannsdorf
Mit dem Erwerb einer strategisch gelegenen Fläche im Gewerbegebiet Schafhof in der Gemeinde Ebermannsdorf baut P3 seine Präsenz in Süddeutschland weiter aus. Der geplante Logistikpark, ein rund 100.306 m² großes Gewerbegrundstück, bietet Raum für Logistik und Produktion – mit Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und hoher Flächenflexibilität.
Auf dem über 100.000 m² großen Grundstück an der Mercedesstraße ist ein Logistikpark mit einer Gesamtmietfläche von über 61.330 m² geplant, der nach neuesten Standards realisiert werden soll. Neben flexiblen Nutzungsmöglichkeiten für Logistik und Produktion sind eine Photovoltaikanlage sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorgesehen.
Der Standort liegt strategisch günstig. Die Autobahn A6 ist nur 1,3 Kilometer entfernt und bietet eine ideale Anbindung für nationale und internationale Logistikdienstleistungen. Die Nähe zu bedeutenden Wirtschaftszentren wie Nürnberg (80 km), Regensburg (60 km) und München (170 km) macht das Grundstück besonders attraktiv.
„Mit diesem Projekt erweitern wir unser Portfolio um einen weiteren Standort in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Die hervorragende Anbindung an die Metropolregion Nürnberg macht diesen Standort besonders attraktiv“, sagt Sönke Kewitz, Geschäftsführer von P3 Deutschland.
„Die Ansiedlung des P3 Logistikparks ist ein wichtiger Meilenstein für Ebermannsdorf. Dieses Projekt stärkt unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort“, sagt Erich Meidinger, Erster Bürgermeister von Ebermannsdorf.
Bei der Transaktion wurde P3 von McDermott Will & Schulte Rechtsanwälte Steuerberater und Colliers München beraten.