P3 kauft 10 Hektar große Entwicklungsfläche in Ebermannsdorf

Mit dem Erwerb einer strategisch gelegenen Fläche im Gewerbegebiet Schafhof in der Gemeinde Ebermannsdorf baut P3 seine Präsenz in Süddeutschland weiter aus. Der geplante Logistikpark, ein rund 100.306 m² großes Gewerbegrundstück, bietet Raum für Logistik und Produktion – mit Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und hoher Flächenflexibilität.

.