P3 gründet neue Investment-Abteilung

Sönke Ezell

© Mara Monetti

P3 Logistic Parks erweitert sein Deutschland-Team und gründet eine neue Investment-Abteilung. Der neue Bereich wir geleitet von Sönke Ezell als Head of Investment und Sebastian Kokich als Junior Investment Manager. Ziel ist es, Akquisitionen in Deutschland und Österreich voranzutreiben.

.

Sönke Ezell ist durch seine 17-jährige Berufserfahrung im Gewerbeimmobilienmarkt und Investment-Management bestens auf die gesamte Bandbreite seiner neuen Aufgaben bei P3 vorbereitet. Während seiner vorherigen Tätigkeit als Head of Transactions bei Savills Investment Management [wir berichteten] und seiner 13-jährigen Beschäftigung bei Corpus Sireo / Swiss Life Asset Managers, konnte sich der 40-jährige Experte fundiertes Wissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Akquisition, über das Asset Management bis hin zur Veräußerung einer Immobilie – aneignen.



Der zweite Neuzugang im P3-Team ist Sebastian Kokich. Der Junior Investment Manager konnte zuvor ein Jahr lang im Transaction Management bei Savills Investment Management Berufserfahrung sammeln. ​Als Absolvent der Frankfurt University of Applied Sciences mit einem Bachelor-Abschluss in International Finance ist er ab sofort zusammen mit Sönke Ezell für die künftigen Logistikinvestitionen von P3 in Deutschland verantwortlich.



„P3 verfolgt das Ziel, als Unternehmen weiter zu wachsen und damit auch unser Angebot an Dienstleistungen für unsere Kunden zu vergrößern. Der Aufbau einer neuen Investment-Abteilung ist daher ein bedeutsamer Schritt und Sönke Ezell und Sebastian Kokich sind hierbei eine großartige Ergänzung unseres deutschen Teams. Mit Hilfe ihrer Expertise werden wir unser Portfolio an Logistik- und Industrielagerimmobilien kontinuierlich erweitern“, erklärt Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland.



In Anbetracht der Expansionspläne hat P3 zum 1. Juli ebenfalls den neuen Development Manager Peter Schultheiss und Senior Project Manager Felix von Eichel-Streiber im Development und Construction Team willkommen geheißen. Peter Schultheiss arbeitete zuvor als Entwicklungsleiter für die Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH in Essen. Außerdem war er davor acht Jahre als Senior Projektentwickler bei Hochtief tätig. Felix von Eichel-Streiber kommt von Drees & Sommer, wo er seit 2018 als Senior Consultant arbeitete. Davor war er drei Jahre lang Projektleiter bei Arcadis.