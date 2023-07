P3 feiert Errichtung der ersten Stütze am JadeWeserPort

P3 Logistic Parks beginnt mit der Errichtung der ersten Stütze die Bauarbeiten für den neuen P3 Park im Güterverkehrszentrum am JadeWeserPort. Mit diesem Projekt stärkt der Entwickler die Infrastruktur vor Ort nachhaltig sowie baut sein Portfolio weiter aus.

.

Mit einer Gesamtfläche von rund 140.000 m² wird der neue Park eine moderne und effiziente Logistikfläche am JadeWeserPort bieten, einem bedeutenden Tiefwasserhafen in Europa und zentralen Umschlagplatz für den internationalen Warenverkehr. Durch seine strategisch günstige Lage bietet er Unternehmen eine optimale Anbindung an Transport- und Logistiknetzwerke.



Die schrittweise Fertigstellung des Projekts ist für Anfang 2025 geplant. Eine Besonderheit ist, dass eine der Hallen besondere bauliche Anforderungen erfüllt, um geschützte Zollgüter unterzubringen. Der Entwickler wird außerdem größere Tore für den Transport von sperrigen Gütern installieren. ​ Die Hallen selbst besitzen eine lichte Höhe von 12 Metern, 17 ebenerdige Tore und 111 Überladebrücken.



„Deutschland ist nicht mehr der Logistikweltmeister. Zuletzt belegte die Bundesrepublik nur noch den dritten Platz im Logistics Performance Index. Um die Position Deutschlands zu halten und weiter zu verbessern, ist es entscheidend, die Produktivität der Häfen zu steigern und die Pünktlichkeit und Effizienz der Zoll- und Grenzkontrollen zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat sich der JadeWeserPort dank seiner idealen geografischen Lage, seiner modernen Infrastruktur und seines umfangreichen Dienstleistungsangebots als wichtige Drehscheibe für den internationalen Handel und die Logistik etabliert. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen P3 Park eine moderne und nachhaltige Logistikfläche schaffen, die Unternehmen optimale Möglichkeiten bietet, von den Vorteilen dieses bedeutenden Tiefwasserhafens zu profitieren„, so Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Logistic Parks Deutschland.



„Eine Investition in den JadeWeserPort ist immer auch eine Investition, die den Wirtschaftsstandort Wilhelmshaven stärkt. Der neue Logistikpark wird zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt und der Region beitragen und Arbeitsplätze für die Menschen, die hier leben – oder hier leben möchten – schaffen“, erklärt Carsten Feist, Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven.



Der neue Logistikpark wird höchste Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit erfüllen. Der Projektentwickler setzt konsequent auf umweltfreundliche Technologien und Materialien, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Eine wichtige Maßnahme ist die Installation von Photovoltaikanlagen auf allen Dächern vor Ort. Zusätzlich werden moderne Logistikeinrichtungen bereitgestellt, die effiziente und flexible Lager- und Distributionslösungen ermöglichen.



Der JadeWeserPort profitiert von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung, darunter ein direkter Anschluss an die Autobahn A29. Diese optimale Anbindung ermöglicht eine reibungslose An- und Abfahrt für den Warenverkehr. Ein weiterer bedeutender Schritt für den Hafen war der Einstieg von Hapag-Lloyd als Gesellschafter am Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven. Dadurch hat der Hafen seine Position im internationalen Güterverkehr weiter gestärkt und seine Bedeutung deutlich erhöht.



Auch der jüngste Erwerb der Logistikfläche Atlantic One [wir berichteten] unterstreicht das lokale Engagement von P3. Im vergangenen Mai übernahm das Unternehmen eine Immobilie mit einer Logistikfläche von über 13.000 m², die bereits vollständig an vier Unternehmen vermietet ist. Die Lagerhallen sind mit einem Digitalisierungsprototyp ausgestattet, der nicht nur den Gas-, Strom- und Wasserverbrauch erfasst, sondern auch über Sensoren verfügt, die Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Bodenbelastung für jede Einheit einzeln messen können. Die Ergebnisse können dabei in Echtzeit übertragen werden.