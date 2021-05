P3 errichtet 31.000 m² spekulativ in Ansbach

Der Projektentwickler plant in der viertgrößten Stadt Mittelfrankens die spekulative Errichtung eines rund 31.000 m² umfassenden Logistikneubaus. Aufgrund der direkten Autobahnanbindung eignet sich der Standort vor allem für Unternehmen aus den Bereichen Logistik und E-Commerce. Die Fertigstellung soll im 2. Quartal 2022 erfolgen.

