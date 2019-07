P3 eröffnet neuen Standort in Hamburg

P3 Logistic Parks, hat seinen zweiten deutschen Standort in Hamburg eröffnet. Die zusätzliche Niederlassung soll die Geschäftsaktivitäten im Norden Deutschlands unterstützen. Geleitet wird der neue Standort, wie auch die Zentrale in Frankfurt, von Deutschland-Chef Sönke Kewitz. "Der Norden Deutschlands bietet im Hinblick auf Flächen und Arbeitskräfte große Potenziale, die wir künftig intensiver nutzen möchten“, erklärt Kewitz. „Und damit wir unseren Kunden trotz des leergefegten Marktes solide entwickelte Logistikstandorte anbieten können, kaufen wir Immobilien so früh wie möglich, auch ohne Baugenehmigung. Die Genehmigungsprozesse durchlaufen wir später.“

.

Der Logistikimmobilienprojektentwickler investiert dabei in strategisch gelegene Standorte und baut aktuell ausschließlich spekulativ. Aus dieser Vorgehensweise ging bereits der Logistikpark P3 Gottfrieding in Bayern hervor, der bereits vor seiner Fertigstellung vermietet wurde [wir berichteten]. Auch im Norden, vor allem in den Ballungsräumen um Hamburg und Berlin, plant P3 den Ankauf weiterer Immobilien. Im Fokus stehen die optimale Anbindung zu Verkehrsinfrastruktur und Industrie, kurzfristige Verfügbarkeiten von Flächen und maßgeschneiderte Immobilien, von der energieeffizienten Versorgung bis hin zu flexiblen Nutzungsformen. In Berlin wird zudem bereits eine Last-Mile-Lösung angeboten.



Laut eigener Angaben verwaltet P3 in Deutschland zurzeit Logistikimmobilien in zehn Parks, mit einer Gesamtmietfläche von über 300.000 m². Darüber hinaus befinden sich fünf Parks mit einer Fläche von rund 180.000 m² in der Entwicklungsphase, außerdem steht ein Grundstücksbestand in Höhe von weiteren 34.000 m² in ganz Deutschland für die Entwicklung zur Verfügung.