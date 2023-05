P3 baut Bestand am JadeWeserPort aus

Das 2021 von Peper & Söhne fertiggestellte Atlantic One wechselt in den Bestand von P3 Logistic Parks. Mit dem Ankauf kann der Entwickler, der Ende März mit dem spekulativen Bau eines 140.000 m² großen Logistikzentrums in der Nachbarschaft gestartet ist [wir berichteten], am Standort künftig auch Big Box Logistik bedienen.

