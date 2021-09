P3 baut Amazon-Verteilzentrum in Friedrichsdorf

P3 Logistic Parks errichtet ein 9.715 m² großes Verteilzentrum für Amazon. Der etwa 20 Kilometer nördlich der Metropole Frankfurt gelegene Standort im hessischen Friedrichsdorf wird im Herbst 2021 den Betrieb aufnehmen. Amazon hatte den Standort bereits kürzlich im Rahmen seiner deutschen Expansionsstrategie bekannt gegeben [Amazon eröffnet acht neue Logistikstandorte].

