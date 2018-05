Robert C. Spies hat eine prominente Grundstücksecke – bestehend aus zwei nebeneinanderliegenden Grundstücksflächen – an der Alsterdorfer Straße Ecke Heubergredder in Hamburg an die P-S-A Gruppe vermittelt. Der Käufer und Entwickler aus Hamburg plant auf dem insgesamt rund 1.100 m² großen

[…]