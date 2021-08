Nach der Absage, folgte nun doch die Zusage: Die Textil-Einzelhandelskette Peek & Cloppenburg (P&C) wird Ankermieter in der „Dreiländergalerie“ in der baden-württembergischen Stadt Weil am Rhein. Investor Cemagg, der aktuell den Rohbau hochzieht, bestätigte den nun endlich unterzeichneten Mietvertrag. P&C wird insgesamt 4.500 m² auf zwei Etagen beziehen, wovon rund 3.700 m² auf die Verkaufsfläche entfallen.

.

„Wir freuen uns darauf, Ende kommenden Jahres ein neues Haus in der Dreiländergalerie zu eröffnen“, sagte Stephan Fanderl, Mitglied der Unternehmensleitung bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf.



Neben dem Mieter aus dem Textilbereich konnte Cemagg zudem mit Rewe und Lidl zwei Nahversorger gewinnen. Während Rewe nach Fertigstellung auf rund 1.600 m² einen Supermarkt eröffnen wird, sicherte sich der Discounter rund 900 m² im Untergeschoss. Ebenfalls an Bord sind die Drogeriekette Rossmann mit insgesamt 700 m² sowie ein Alnatura Bio-Supermarkt auf 800 m², die sich die Flächen bereits 2019/2020 sicherten.



Die innerstädtische Dreiländergalerie in der Müllheimer Straße 6 am Europaplatz befindet sich aktuell im Bau. Sie wird nach Entwürfen von Chapman Taylor Architekten als geschwungener Gebäudekomplex errichtet. Das Center wird über circa 16.500 m² Verkaufsfläche und 60 Ladenlokale sowie Gastronomieflächen, eine Kindertagesstätte und eine dreigeschossige Tiefgarage mit 560 Stellplätzen verfügen. In 2019 wurde das Investitionsvolumen mit 85 Millionen Euro beziffert. Die Eröffnung ist für Herbst 2022 geplant.