P+B Group veräußert Campo Novo Freiburg an CRIM für 33,8 Mio.

Campo Novo Business Freiburg

© P+B Group/BLFP Frielinghaus-Architekten

Die P+B Group hat das Freiburger Projekt der Marke Campo Novo Business im Rahmen eines Forward-Deals an die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) veräußert, die das Objekt in ihren European Residential Fonds einbringen wird. Der Verkaufspreis betrug 33,8 Mio. Euro.

.

Campo Novo Business Freiburg, das die Unternehmensgruppe als Projektentwickler und Bauträger im Sommer 2019 fertigstellen wird, verfügt auf einer Wohnfläche von rund 7.000 m² über 305 Hotel-Apartments für Young Professionals und auch Studierende. Das Projekt befindet sich in der Munzinger Straße 1a in der Nähe des Freiburger Busbahnhofs und ist auch mit dem PKW sehr gut erreichbar. Neben den Young Professionals sind die rund 34.000 Studierenden in der Universitätsstadt Zielgruppe der Hotel-Apartments, die bezahlbares und flexibles temporäres Wohnen in der wirtschaftlich prosperierenden Metropole im Breisgau bieten.



Nach den Worten von Gerd Hebebrand, CEO, realisiert das Unternehmen die Campo Novo-Projekte vornehmlich in deutschen Metropolregionen. Konzeptionell gleich aufgebaut, erfolgt die konkrete Ausgestaltung, individuell und passgenau abgestimmt auf die konkrete Lage und die örtliche Nachfrage- und Marktsituation.



„Die Produkte der Marke Campo Novo überzeugen sowohl Nutzer als auch Investoren. Die Objekte sind dabei vor allem für institutionelle Anleger interessant, die von den niedrigen Zinsen und stabilen Renditen profitieren möchten“, betont Franz Hilbertz, CFO der P+B Group. Der Projektentwickler ließ sich bei der Transaktion von der Kanzlei Meyer-Köring beraten.



Campo Novo Mannheim

Neben dem jetzt veräußerten Objekt in Freiburg errichtet die P+B Group derzeit in Mannheim das sechste Residential-Objekt dieser Marke. In der Stadt, die mit ca. 310.000 Einwohnern und 12.000 Studierenden auch das wirtschaftliche Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar ist, entstehen aktuell auf einer Wohnfläche von rund 6.000 m² 208 Wohneinheiten, davon 103 Einzel- und 105 Doppelapartments. Alle Einheiten sind komplett möbliert, verfügen über Parkettböden, hochwertige Küchen und moderne Bäder. Der Campo Novo Mannheim wird etwas später als das Projekt in Freiburg fertig. Aktuell plant der Projektentwickler die Fertigstellung im September 2019 zu erreichen.