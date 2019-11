P+B ernennt Markus Volk zum dritten Geschäftsführer

Markus Volk

© HGEsch Photography

Die P+B Group hat ihr Top-Management auf drei Geschäftsführer erweitert. Markus Volk zeichnet jetzt als COO verantwortlich für die Bereiche Akquisition, Projektentwicklung, Projektmanagement und Kundenbetreuung. Er ergänzt als weiterer Geschäftsführer das P+B-Management-Board mit dem Unternehmensgründer und CEO, Gerd Hebebrand, sowie Frank Hilbertz, der im Dezember 2018 zum CFO der P+B Group bestellt wurde.

Die P+B Group ist in den letzten Jahren sehr dynamisch gewachsen und wird diesen Expansionskurs mit einem aktuellen Projektentwicklungsvolumen von rund 700 Mio. Euro konsequent fortsetzen. „Dafür ist es erforderlich, dass auch die Unternehmensstrukturen organisch mitwachsen“, betont Gerd Hebebrand, CEO der P+B Group.



Markus Volk war zunächst mehrere Monate technischer Leiter der P+B Group ehe er zum Geschäftsführer bestellt wurde. „In dieser Zeit konnten wir uns auch in der Praxis von seiner exzellenten Expertise und seinem fundierten Know-how als Projektentwickler überzeugen. Mit Markus Volk haben wir eine ausgewiesene Führungskraft gewonnen, mit der wir bestens für unseren weiteren Wachstumskurs gerüstet sind“, erklärt Gerd Hebebrand. Vor seinem Einstieg bei P+B Group war der Diplom-Bauingenieur (FH) und Betriebswirt (VWA) Volk viele Jahre in führenden Positionen bei der Strabag G Real Estate GmbH und der Ed. Züblin AG tätig.