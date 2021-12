Oxenwood kauft Logistikimmobilie in Langenfeld für 12,2 Mio. Euro

Oxenwood Real Estate erwirbt für Oxenwood Catalina, das Joint Venture mit Catalina Holdings (Bermuda) Ltd., eine Logistikimmobilie in Langenfeld für 12,2 Mio. Euro. Verkäufer der Immobilie ist die Ern-Gruppe.

.

Erst im vergangenen Monat sicherte sich Oxenwood drei Logistikobjekte in Neuss, Schweitenkirchen und Hilden für insgesamt 52 Mio. Euro [wir berichteten]. Der jüngste Neuzugang im nordrhein-westfälischen Langenfeld verfügt über eine Gesamtfläche von 13.554 m². Das Objekt in der Ernst-Tellering-Straße 54 ist an die Deutsche Post vermietet und wird von DHL Fulfilment genutzt. Die Immobilie bietet eine sehr gute Anbindung an die A3.



Oxenwood wurde bei dem Ankauf von der Anteon Immobilien GmbH & Co KG, Jones Day (rechtlich), Arcadis Germany GmbH (technisch) and EY (Steuern) beraten. Für die Ern Gruppe waren RWP (rechtlich) and Ecovis KSO (Steuern) beratend tätig.