OVG Real Estate und LBBW Immobilien übergeben Bürogebäude M_Eins an Zalando

Das Bürogebäude M_Eins in Friedrichshain-Kreuzberg ist fertiggestellt und steht dem neuen Nutzer zur Verfügung. Am 23. Juni wurde der Bau an die Zalando übergeben. Das Unternehmen wird das Gebäude auf dem Anschutz Areal direkt neben der Mercedes-Benz Arena als Teil des Zalando-Campus nutzen. 800 Mitarbeiter sollen künftig in den Büros des Hauses arbeiten.

Das in einem Joint Venture von LBBW Immobilien und OVG Real Estate errichtete siebengeschossige Gebäude M_Eins auf dem Grundstück Mühlenstr. 25 umfasst 13.000 m² Bürofläche und besitzt eine Dachterrasse sowie 55 Tiefgaragenstellplätze. Eine aufwändige Klinkerfassade mit rundum großzügiger Verglasung prägt das Bild nach außen. Für das energetisch optimierte Gebäude ist eine Zertifizierung nach DGNB Gold angestrebt.