OVG gründet EDGE Technologies

Coen van Oostrom, CEO der OVG Real Estate, hat heute den Start seines neuen Unternehmens „EDGE Technologies“ bekanntgegeben. Das Technologieunternehmen wird eine neue Generation von Gebäuden entwickeln und betreiben, bei der erhöhte Lebensqualität und Nachhaltigkeit im Fokus stehen. EDGE-Gebäude werden zukünftig datenbasiert Nutzungsqualität und ökologische Performance kontinuierlich messen und optimieren, so der Immobilienspezialist.

Während sich die Muttergesellschaft OVG ausschließlich auf die Entwicklung ihres bestehenden Portfolios in den Niederlanden fokussiert, wird sich EDGE Technologies sowohl auf die Entwicklung als auch den langfristigen Betrieb einer neuen Generation von intelligenten Gebäuden konzentrieren.



„Wir leben in einem Zeitalter rasanter Innovation und Transformation, das von den technologischen Umbrüchen der vierten industriellen Revolution bestimmt wird. Die Immobilienindustrie, die den Wandel herbeiführen könnte, ist jedoch größtenteils noch in der Vergangenheit verhaftet. Gebäude nehmen unter den Umweltverschmutzern den ersten Platz ein. Sie sind für ca. 40 % der Kohlenstoffemissionen verantwortlich, sodass die meisten Menschen in einer gesundheitsgefährdenden Umgebung leben und arbeiten. Wir haben EDGE Technologies gestartet, weil wir erkannt haben, dass die gebaute Umwelt Teil der Lösung sein kann und muss. Wir sind innovativ in Technologie und Design und haben bereits begonnen, Daten zu erheben, die uns einen einmaligen Einblick in die Arbeitsweise der Menschen bieten. Die auf dieser Basis entwickelten und betriebenen Gebäude haben das Potential, große Veränderungen für unsere Gesundheit, unsere Produktivität, unsere Städte und nicht zuletzt auch für unseren Planeten zu bewirken. Die Welt braucht bessere Gebäude, und EDGE Technologies wird sie liefern.”