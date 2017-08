Outsourcing boomt in den CEE Ländern

Outsourcing und Offshoring (Auslandsverlagerung) gehören zu den großen Trends der globalisierten Wirtschaft. Die Auswirkungen dieses Trends sind – sowohl am Office- als auch am Arbeitsmarkt – vor allem in der CEE Region festzustellen. Back Office Agenden von internationalen Konzernen werden mehr und mehr in Städte der CEE Region ausgelagert, wo zum einen die Büromieten unter jenen der westeuropäischen Ländern liegen und zum anderen das Gehaltsniveau ein anderes ist. Die Konsequenz aus dieser Entwicklung ist ein wachsender Markt an Business Service Centers in der CEE Region, den CBRE in einem aktuellen Bericht analysiert hat.

„In den letzten Jahren konnten wir viele Unternehmen beobachten, die ihre Back Office Agenden von West- nach Zentral- & Mitteleuropa verlagert haben. Entgegen der Annahme, dieser Trend würde bald enden, ist dies nach wie vor ein wachsender Markt in einigen CEE Ländern„, so Andreas Ridder, Chairman CBRE CEE.



Die attraktivsten Standorte für Business Service Centers sind in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei sowie in den baltischen Staaten. Die Hauptargumente für diese Länder sind die gut ausgebildeten jungen Arbeitnehmer sowie die noch überschaubaren Mietpreise auf den Büromärkten. Insgesamt gibt es mehr als 1.400 Business Service Centers in der CEE Region, der Großteil davon befindet sich in Polen mit rund 900 Centers, durch die rund ein Drittel der Büroflächen in Polen genutzt werden.



„Business Service Centers konzentrieren sich nicht nur auf die Hauptstädte, auch kleinere Städte und Regionen zeigen immer mehr Initiativen – wie z.B. Breslau oder Krakau in Polen oder Brünn in Tschechien oder Cluj (Klausenburg) in Rumänien“, so Ridder. Polen bekommt immer mehr Konkurrenz von anderen CEE Ländern, die sich massiv um Business Service Centers bemühen – wie z.B. Tschechien oder Rumänien.



Die neuesten Interessenten und „Player„ am Business Service Center Markt sind die baltischen Länder, die vor allem für skandinavische Unternehmen interessant sein könnten. Aber auch die Slowakei ist daran interessiert, als Standort für Business Service Centers zu wachsen. Hier ist allerdings die Unterstützung für neue Investments noch nicht so weit fortgeschritten und definiert wie in den Nachbarländern, die Einführung des Euros sowie die vereinfachten Steuerregelungen sind hier aber wichtige Argumente.



„Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an Büroflächen für Business Service Centers in den kommenden Jahren in den Städten der CEE Region noch weiter steigen wird, wodurch weiterhin ein starkes Interesse an den dementsprechenden Immobilien registriert wird“, so Ridder.