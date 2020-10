Outdoor-Label Goldwin mit erstem europäischen Store in München

Das Outdoor-Label Goldwin hat für seinen ersten europäischen Store rund 90 m² im Münchner Schäfflerhof gemietet. Vermieter der Immobilie in der Schäfflerstraße 4 ist die Bayerische Ärzteversorgung. Die Eröffnung des Ladengeschäfts ist für heute geplant. Colliers International war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

.

Nach „Goldwin Marunouchi” und „Goldwin Harajuku” in Tokio sowie “Goldwin San Francisco” in den USA wird “Goldwin Munich” der erste Goldwin-Flagship-Store in Europa.