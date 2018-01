Neuer Großaktionär: Ouram Holding erwirbt Aktien der TLG

Die Ouram Holding, eine Gesellschaft des israelischen Immobilieninvestors Amir Dayan, hat die Kontrollmehrheit der TLG Immobilien AG erworben. „TLG ist ein weiterer Baustein der Konsolidierung der Immobilienaktivitäten in Deutschland", so Amir Dayan. Wie der neue Großaktionär weiter mitteilte, sei er derzeit in Gesprächen zur Beteiligung institutioneller Investoren an der Transaktion. Wie die Ouram Holding mitteilt, hat sie 23,0 Millionen Aktien erworben und hält damit 4,51% der Stimmrechte und hat über Instrumente Zugriff auf weitere 18,03 Prozent der Stimmrechte.

.

Die börsennotierte TLG hat ihren Fokus auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte zeichnen sich laut des Unternehmens durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 30. September 2017 betrug der Immobilienwert 2,4 Mrd. Euro. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei 20,00 Euro zum Stichtag.