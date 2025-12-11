Kolbenhöfe I komplett verkauft
Otto Wulff und Rheinmetall starten Vermarktung von Kolbenhöfe II
Das Joint Venture aus Otto Wulff und Rheinmetall Immobilien hat alle 136 Wohnungen und 135 Stellplätze im Hamburger Neubauquartier Kolbenhöfe I veräußert und an die neuen Eigentümer übergeben. Mit dem Abschluss rückt nun Kolbenhöfe II in den Fokus: Im bereits fertiggestellten Baufeld S6 sind nur noch drei Einheiten verfügbar, weitere 56 Wohnungen folgen ab 2026. Für Hamburg-Ottensen entsteht damit ein Quartier von insgesamt rund 675 Wohnungen und 31.000 m² Gewerbe.
„Es erfüllt meine Kollegen und mich mit tiefer Freude, dass wir vom ersten bis zum vorerst letzten Schlüssel alle Wohnungen übergeben konnten und nun beobachten können, wie im Quartier ein echtes Zuhause mit Leben, Begegnungen und Zukunft für viele Menschen wächst“, so Anica Riesel, Projektleiterin der Otto Wulff Projektentwicklung GmbH, die das Projekt seit 2018 begleitet.
Mit dem Abschluss der Vermarktung von den Kolbenhöfen I richtet Otto Wulff den Blick auf die benachbarte Entwicklung – das benachbarte Quartier Kolbenhöfe II. Eines der dort geplanten Baufelder wurde bereits realisiert und im vergangenen Winter fertiggestellt. In diesem Baufeld (Baufeld S6) stehen aktuell nur noch drei der insgesamt 29 Eigentumswohnungen zur Verfügung. Diese Einheiten sind sofort bezugsbereit.
Auch der Baustart des Baufeld S5 mit weiteren 56 Eigentumswohnungen ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der noch ausstehenden Baugenehmigung. Die Vermarktung wird ebenfalls im Frühjahr 2026 starten. „Das große Interesse bestätigt uns im Ansatz, Quartiere mit hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität zu schaffen. Jetzt richten wir unseren Fokus auf die Kolbenhöfe II“, freut sich Holger Fieseler, Geschäftsführer der Otto Wulff Projektentwicklung GmbH.
Das Gesamtprojekt Kolbenhöfe entsteht auf dem ehemaligen Kolbenschmidt-Werksgelände und dem früheren Henkel-Schwarzkopf-Areal in Hamburg-Ottensen. Neben Otto Wulff und Rheinmetall Immobilien wirkt die Altonaer Spar- und Bauverein eG als Baufeldpartner an der Entwicklung mit. Auf rund vier Hektar entstehen etwa 675 Wohnungen, davon mindestens ein Drittel öffentlich gefördert nach dem Hamburger Drittelmix. Ergänzt wird das Wohnangebot durch rund 31.000 m² Gewerbeflächen für Büros, Handwerksbetriebe, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen wie das Hamburger Konservatorium, das im September 2024 eröffnet wurde.
Das Quartierskonzept verbindet historische Backsteinarchitektur mit modernen Neubauten, schafft durchlässige Höfe und öffentliche Plätze und fördert nachhaltige Mobilität mit über 850 Fahrradstellplätzen und Bikesharing-Angeboten. Mit dem erfolgreichen Abschluss von Kolbenhöfe I und dem Start der Vermarktung von Kolbenhöfe II treiben Otto Wulff und Rheinmetall Immobilien die Entwicklung des neuen Stadtquartiers konsequent voran.