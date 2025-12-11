Otto Wulff und Rheinmetall starten Vermarktung von Kolbenhöfe II

Das Joint Venture aus Otto Wulff und Rheinmetall Immobilien hat alle 136 Wohnungen und 135 Stellplätze im Hamburger Neubauquartier Kolbenhöfe I veräußert und an die neuen Eigentümer übergeben. Mit dem Abschluss rückt nun Kolbenhöfe II in den Fokus: Im bereits fertiggestellten Baufeld S6 sind nur noch drei Einheiten verfügbar, weitere 56 Wohnungen folgen ab 2026. Für Hamburg-Ottensen entsteht damit ein Quartier von insgesamt rund 675 Wohnungen und 31.000 m² Gewerbe.

