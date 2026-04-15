Otto Wulff und Altoba starten Bau der „Othmarscher Gärten“

In Hamburg-Othmarschen haben Otto Wulff Projektentwicklung und die Altonaer Spar- und Bauverein eG (Altoba) den Startschuss für das Quartier „Othmarscher Gärten“ gegeben. Auf dem ehemaligen Sportplatzgelände entsteht ein vielfältiges Wohnensemble mit 83 Einheiten, das geförderten und frei finanzierten Wohnraum kombiniert und gezielt unterschiedliche Zielgruppen anspricht.

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