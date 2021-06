Otto Wulff: Fertigstellung des Tarpenbeker Ufers noch dieses Jahr

Otto Wulff schreitet mit seinem Hamburger Großprojekt Tarpenbeker Ufer weiter voran. Das Unternehmen hat mit Baufeld 1 das letzte Baufeld des neuen Quartiers im Stadtteil Groß Borstel verkauft. Unterdessen läuft bereits der Einzug der Bewohner in die gerade fertiggestellten Wohnungen auf Baufeld 3. Die Vollendung des gesamten Projekts ist nach rund sechs Jahren Bauzeit noch für dieses Jahr geplant.

.

Letztes Baufeld verkauft

Wenige Monate vor der Gesamt-Fertigstellung hat Otto Wulff das letzte Baufeld des neuen Quartiers in Groß Borstel verkauft. Die Adlershorst Baugenossenschaft eG übernimmt das Baufeld 1 mit der Adresse Gert-Marcus-Straße 2 a-e an der westlichen Quartierszufahrt. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde jetzt beurkundet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Die Transaktion umfasst einen fünfgeschossigen Baukörper mit 62 schlüsselfertigen Mietwohnungen und einer Bruttogeschossfläche von 5.500 m². 59 Wohnungen werden als öffentlich geförderte Mietwohnungen konzipiert, weitere 3 als frei finanzierte Mietwohnungen. Jede der 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen besitzt eine eigene Loggia, die im Erd- und Staffelgeschoss zusätzlich mit einer vorgelagerten (Dach-)Terrasse erweitert wird.



Das Gebäude wird als KfW-Effizienzhaus nach dem Standard 55 errichtet. Die Tiefgarage verfügt über 116 Fahrrad-Stellplätze und 37 PKW-Parkplätze, von denen 8 mit einer E-Auto-Ladestation ausgestattet werden können. Außerdem besitzt das Baufeld ein begrüntes Flachdach und ein eigenes Blockheizkraftwerk.



„Unser Ziel war es immer, für die zahlreichen Mietwohnungen am Tarpenbeker Ufer regionale Wohnungsbaugenossenschaften zu gewinnen. Mit dem Verkauf des letzten Baufeldes können wir nun sagen: Das Quartier bleibt auch nach Fertigstellung komplett in den Händen norddeutscher Partner. Das freut uns sehr", sagt Stefan Wulff, geschäftsführender Gesellschafter von Otto Wulff.



Die Eigentümerinnen der Mietwohnungen sind nunmehr die Adlershorst Baugenossenschaft eG (BF 1), die Baugenossenschaft Dennerstraße-Selbsthilfe eG (BF 2), Otto Wulff (BF 5), die Hanseatische Baugenossenschaft Hamburg eG (BF 6) sowie die Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG (BF 9 + 10). Die Fertigstellung von Baufeld 1 ist im 4. Quartal diesen Jahres geplant.



Fertigstellung von 105 Eigentumswohnungen

Auf Baufeld 3 ist Otto Wulff schon einige Schritte weiter. Hier ziehen bereits die neuen Bewohner ein. In insgesamt 4 Wohnhäusern sind 105 Eigentumswohnungen mit rund 8.333 m² Wohnfläche entstanden.



Das Ensemble umfasst einen 5-geschossigen Baukörper entlang der Gert-Marcus-Straße sowie drei 4-geschossige Wohnhäuser innerhalb des begrünten Innenhofs. Die 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen (38 - 124 m²) besitzen jeweils einen eigenen Garten, einen großen Balkon oder - im Staffelgeschoss - eine Dachterrasse.



Alle Gebäude wurden als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet. Die Tiefgarage verfügt über 347 Fahrrad-Stellplätze und 107 PKW-Parkplätze, von denen 20 mit einer E-Auto-Ladestation vorgerüstet sind. Die Flachdächer aller Häuser sind begrünt. Außerdem besitzt das Baufeld ein eigenes Blockheizkraftwerk.



Eines der größten Wohnungsbauprojekte Hamburgs

Mit dem neuen Bauabschnitt sind jetzt 743 von 940 Wohnungen bzw. 8 der 10 Baufelder fertiggestellt. Die Kita auf dem Areal hat bereits eröffnet, die Arbeiten am öffentlichen Park in der Mitte des Quartiers laufen auf Hochtouren.



„Die beiden letzten Baufelder am westlichen Ende des Tarpenbeker Ufers werden im 4. Quartal diesen Jahres fertiggestellt. Nach rund 5 Jahren Bauzeit wird eines der größten Wohnungsbauprojekte Hamburgs damit noch dieses Jahr vollendet“, sagt Andreas Seithe, Geschäftsführer von Otto Wulff.