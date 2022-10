In Berlin-Köpenick entwickelt und baut Otto Wulff 25 neue Mietwohnungen an der Dahme mit Blick auf das Schloss Köpenick und den angrenzenden Schlosspark. Am 20.10.2022 feierte der 4-geschossige Neubau in der Grünauer Straße 29 Richtfest.

