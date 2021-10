Otto Wulff hat nach rund einem Jahr Bauzeit den Rohbau für die neue August-Hermann-Francke-Schule in Hamburg-Uhlenhorst fertiggestellt. In dem neuen Schulgebäude finden zukünftig doppelt so viele Schüler Platz wie in der alten Schule. Gestern wurde Richtfest gefeiert.

Im Auftrag des Förderverein...

Fotos: Dreidesign



