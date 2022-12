Otto Lindner verlässt überraschend Aufsichtsrat

Bei der Lindner Hotels AG gibt es einen überraschenden Wechsel im Aufsichtsrat: Aufsichtsratschef Otto Lindner scheidet nach nicht einmal einem Jahr aus dem Kontrollgremium wieder aus. Als Gesellschafter bleibt er dem Familienunternehmen, in dem er über 35 Jahre in Führungspositionen tätig war, aber verbunden. Seine Nachfolge tritt sein Bruder und geschäftsführender Gesellschafter der 12.18. Unternehmensgruppe Jörg Lindner an.

Otto Lindner war langjähriger Vorstandschef und erst im Mai in den Aufsichtsrat gewechselt [wir berichteten]. Den Posten des CEO übernahm Arno Schwalie, der von Korian ins Unternehmen wechselte. Mit der Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand solle ein Generationswechsel bei der Lindner Hotels AG mit den beiden Marken „Lindner Hotels & Resorts“ und „me and all hotels“ einleiten werden. Die Mandatsniederlegung von Otto Lindner kommt demnach völlig überraschend. Laut Unternehmensmeldung sei die Entscheidung gefallen, damit sich der Manager künftig vollständig auf eigene Projekte und Aufgaben wie dem Vorsitz des Hotelverbandes Deutschland (IHA) widmen kann. Laut Marktinformationen stecken hinter der Entscheidung aber gravierende Unstimmigkeiten innerhalb der Familie.



Der Aufsichtsrat der Lindner Hotels AG besteht damit künftig aus Jörg Lindner (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Dirk Lindner und Marc Lindner, die auch Gesellschafter der Lindner Unternehmensgruppe sind.