Otto Immobilien: Sorin Scurtu neuer Teamleiter für Geschäftsflächen

Otto Immobilien erweitert künftig seine Kompetenzen bei Retail- und Geschäftsflächen um die Bereiche Fachmarkt- und Einkaufszentren - und holte sich dafür mit dem 39-jährigen Diplomjuristen Sorin Scurtu einen erfahrenen Profi an Bord.

Scurtu ist seit mehr als zehn Jahren in der Immobilienbranche aktiv, wobei sein Fokus auf der Verwertung und Entwicklung von Handelsimmobilien liegt. Knapp neun Jahre war er in leitender Position als Head of Leasing and Legal Department für die Firma Krammer & Wagner tätig, wo er in den Märkten CEE und Österreich u.a. Projekte für die Immofinanz, Raiffeisen Evolution (Strabag RE), Atrium Real Estate, S-Immo, Real4You betreute.