Otto Group-Tochter mietet im Quartier 21

Neuer Mieter im Quartier 21 in der Fuhlsbüttler Straße 387. Auf Vermittlung von Angermann hat das IT- und Software-Unternehmen OSP (Otto Group Solution Provider) einen Mietvertrag über 1.230 m² Bürofläche in Hamburg-Barmbek unterschrieben. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren das urbane Umfeld mit guter Infrastruktur und die moderne Gebäudeausstattung. Der Einzug des expandierenden IT-Dienstleisters für Retail und Logistik, tätig für Kunden innerhalb und außerhalb der Otto Group, soll im März 2019 erfolgen.

