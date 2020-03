Otto-Dix-Passage

© Arcadia Investment Group

Die neu geplante Otto-Dix-Passage füllt sich. Laut der Arcadia Investment Group sind aktuell bereits sieben Mietverträge unterzeichnet. Der Projektentwickler konnte nun auch nach konstruktiven Verhandlungen die Barmer Krankenkasse und die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt als langfristige Mieter für die neu konzipierte Geschäftspassage „Otto-Dix-Passage“ im Herzen Geras gewinnen. Nach umfangreichem Komplettumbau des Objektes in der Geraer Innenstadt werden die neuen Mieter, mit einer Mietfläche von insgesamt circa 270 m², voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 in die innerstädtische Geschäftspassage einziehen. Der Start für den Umbau musste bereits wiederholt verschoben werden, eine Eröffnung für Ende 2020 ist somit nicht mehr haltbar.

.

Mit weiteren namenhaften Mietern wird laut des Unternehmens aktuell über die noch zur Verfügung stehenden Flächen der Otto-Dix-Passage verhandelt, um einen spannenden und aufeinander abgestimmten Mietermix zu etablieren.