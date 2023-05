OTECs Werksviertel mit Deutschem Städtepreis ausgezeichnet

Seit mehr als 40 Jahren fördert die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung mit dem Deutschen Städtebaupreis eine zukunftsweisende Planungs- und Stadtbaukultur. 2023 standen dabei insgesamt 80 Projekte in zwei Kategorien zur Auswahl. Am 26. Mai 2023 wurde nun das Werksviertel als städtebauliches Vorzeigeprojekt ausgezeichnet. Die Freude darüber ist bei den Planern und Gestaltern des Münchner Stadtquartiers groß.

.