Osmab vermietet weitere Büroflächen im Neobel-Quartier

Das klimafreundliche Quartier Neobel in Frechen gewinnt drei weitere Nutzer. Leonhard Weiss, TransConnect sowie Industrie- und Werkschutz Mundt haben Büroflächen im ersten Bauabschnitt bezogen. Damit sind die Gebäude an der Alfred-Nobel-Straße bereits zu 85 Prozent vermietet.

.

Leonhard Weiss hat rund 1.600 m² Bürofläche bezogen, TransConnect rund 415 m² und Industrie- und Werkschutz Mundt etwa 1.085 m². Die Unternehmen profitieren von modernen Büroflächen mit sehr guter Verkehrsanbindung, einem Businesscenter mit Event- und Konferenzräumen, den gastronomischen Angeboten innerhalb des Quartiers sowie von Freiflächen zur Regeneration.



„Mit unserem neuen Standort im modernen Quartier Neobel in Frechen, direkt vor den Toren Kölns, schaffen wir für unsere Mitarbeitenden ein herausragendes und zeitgemäßes Arbeitsumfeld. So können wir unsere Freude am Bauen gemeinsam mit unseren Kunden leben und unseren erfolgreichen Wachstumskurs in der Region konsequent fortsetzen“, sagt Steffen Schönfeld, Geschäftsführer Geschäftsbereich Ingenieur- und Schlüsselfertigbau der Leonhard Weiss GmbH & Co. KG.



Loft House und Green House sind vollständig vermietet, im Multispace House stehen nur noch rund 1.800 m² auf zwei Geschossen zur Verfügung. In dem Gebäude mit seinen runden, großflächigen Glasfronten lassen sich je nach Grundriss bis zu 120 Arbeitsplätze realisieren. Zudem bieten die weiteren Bauphasen zusätzliche Wachstumsperspektiven für ansiedelnde Unternehmen.



Errichtet von Osmab und dem Kooperationspartner Goldoct Real Estate nach dem Gebäudestandard Effizienzhaus 40 und LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), wurden die drei Bürogebäude des ersten Bauabschnitts Anfang 2024 fertiggestellt. Grüne Innenhöfe, begrünte Fassaden, zahlreiche Dachterrassen sowie ein Sportbereich mit Basketballfläche schaffen Orte der Bewegung und Erholung.



„Jede Vermietung ist ein weiterer wichtiger Schritt zu unserem Ziel, ein lebendiges, nachhaltiges und modernes Quartier in Frechen zu schaffen, das verschiedene Nutzungen sinnvoll miteinander verbindet“, freut sich Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der Osmab Holding AG.



„Sowohl bei der Vermietung als auch bei den Baumaßnahmen des Quartiers Neobel kommen wir gut voran. Aktuell befindet sich im zweiten Bauabschnitt ein neues Polizeigebäude in den letzten Zügen der Bauphase“, erklärt Aldijana Kolic, geschäftsführende Gesellschafterin der Goldoct Real Estate GmbH.



Der Standort zwischen Gewerbegebiet und Europaallee profitiert von seiner sehr guten Anbindung an die Autobahnen A1 und A4 mit jeweils rund 3 km Entfernung, an den Flughafen Köln/Bonn mit rund 27 km sowie von der Nähe zu Köln mit etwa 11 km, Leverkusen mit rund 23 km und Düsseldorf mit etwa 48 km.