Osmab verkauft Kölner Logistikobjekt an Maho-Gruppe

Der Markt für urbane Logistikimmobilien in Metropolregionen bleibt gefragt. In Köln-Mülheim wurde nun eine Bestandsimmobilie mit rund 5.274 m² Logistik- sowie etwa 1.442 m² Büro- und Sozialflächen an einen Eigennutzer veräußert.

.

Verkäufer der Liegenschaft in der Piccoloministraße 2 ist eine Tochtergesellschaft der deutschlandweit agierenden Osmab Holding AG. Erwerber ist eine Tochtergesellschaft der Kölner Maho Gruppe, die die Immobilie künftig als Großhandelsstandort nutzen wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Immobilie verfügt über rund 5.274 m² Logistikfläche sowie etwa 1.442 m² Büro- und Sozialflächen und zählt damit zu den seltenen innerstädtischen Bestandsobjekten dieser Größenordnung im Kölner Stadtgebiet. Sie befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet von Köln-Mülheim mit direkter Anbindung an die Innenstadt sowie an das regionale und überregionale Verkehrsnetz.



„Derzeit zeigt sich deutlich, dass Eigennutzer wieder bereit sind, langfristige Standortentscheidungen zu treffen – insbesondere dort, wo urbane Lage, Infrastruktur und Entwicklungsperspektive zusammenkommen“, sagt Patrick Sohns, geschäftsführender Gesellschafter der Angermann NRW GmbH. „Köln-Mülheim bietet diese Kombination und positioniert sich damit weiterhin als gefragter Logistikstandort“, sagt Patrick Sohns.



„Die Immobilie befand sich rund zwei Jahrzehnte in unserem Bestand. Mit dem Verkauf setzen wir konsequent unsere Strategie fort, uns von Randaktivitäten zu trennen und unser Portfolio weiter zu fokussieren. Gleichzeitig zeigt die Transaktion, dass sich qualitativ hochwertige Logistikimmobilien in urbanen Lagen auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich veräußern lassen“, sagt Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der Osmab Holding AG.



Die Transaktion reiht sich in eine zunehmende Zahl von Eigennutzerabschlüssen ein, die derzeit den Markt für innerstädtische Logistikimmobilien prägen. Angermann NRW strukturierte und begleitete den Verkaufsprozess im Rahmen eines zielgerichteten Off-Market-Verfahrens und war sowohl für Käufer als auch für Verkäufer beratend tätig.