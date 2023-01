Die beiden Investoren Osmab und Goldoct stehen mit einer Brownfield-Entwicklung in Bonn-Rüngsdorf zum zweiten Mal gemeinsam an der Startlinie. Auf dem ehemaligen Areal der Firma Dresen an der Konstantinstraße und Ecke Am Erdbeerfeld ist unter dem Namen „Strawberry Fields" ein Bürogebäude für rund 40 Mio. Euro geplant. Die Einreichung des

Fotos: Goldoct Real Estate GmbH



[…]