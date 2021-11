Osmab und Goldoct realisieren Büroquartier in Frechen

Goldoct Real Estate und OSMAB entwickeln auf dem ehemaligen Freund-Areal in Frechen ein neues Quartier zum Arbeiten und Wohnen. Im ersten Bauabschnitt errichtet der Projektentwickler Goldoct drei energieeffizienten Bürogebäuden mit ca. 11.420 m² Bruttogrundfläche nach dem Gebäudestandard Effizienzhaus 40 und LEED Gold.

