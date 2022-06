Osmab und Goldoct legen Grundstein für Neobel

Der Bau des klimafreundlichen Quartiers Neobel in Frechen geht schneller voran als geplant. Am 28. Juni 2022 feierten die Bauherren Osmab und Goldoct gemeinsam mit 120 Gästen aus der Bauwirtschaft, den zukünftigen Nutzern und Vertretern der lokalen Politik die symbolische Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt.

