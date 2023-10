Osmab und Goldoct füllen Neobel weiter

Im klimafreundlichen Quartier Neobel in Frechen wurde ein weiterer langfristiger Mietvertrag gezeichnet. Eine Rechtsanwaltkanzlei aus Köln hat sich für eine Etage im zweiten Obergeschoss sowie für das Staffelgeschoss im Bürogebäude Multispace House entschieden. Ab Januar 2024 stehen der Rechtsanwaltskanzlei eine Büromietfläche von ca. 1.540 m² sowie zwei Terrassenflächen über insgesamt 200 m² zur Verfügung.

.

Mit dem neuen Vertragsabschluss ist der erste Bauabschnitt in der Alfred-Nobel-Straße 27-31 nunmehr zu 65 Prozent vermietet. Er wird von Osmab und Goldoct nach dem Gebäudestandard Effizienzhaus 40 und LEED Gold errichtet.



Derzeit befindet sich der erste Bauabschnitt des Quartiers Neobel mit den drei energieeffizienten Gewerbebaukörpern in der Fertigstellung. Die ersten Mietflächen sind bereits Ende September übergeben worden, weitere Übernahmen erfolgen sukzessive bis Anfang 2024. Neben der Rechtsanwaltskanzlei, dem Betreuungs- und Pflegeunternehmen Home Instead, der Gesundheitskasse AOK, Schmitt + Sohn Aufzüge, dem BusinessCenter Frechen und der Bäckerei Klein’s Backstube wird auch die Goldoct Real Estate GmbH ihre Geschäftsadresse zukünftig im Quartier Neobel haben.