Osmab und Alcaro starten Log Plaza-Projek in Greven

Osmab und sein Tochterunternehmen Alcara Invest haben diese Woche offiziell den Start für den Bau eines weiteren projektierten Logistikgebäudes gegeben. In der Stadt Greven (Kreis Steinfurt) im nördlichen Münsterland entsteht bis zum Spätsommer/Herbst 2023 ein Komplex mit rund 24.000 m² Hallenfläche sowie knapp 3.500 m² Mezzaninefläche.

