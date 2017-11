Osmab sichert sich Kölner RTL-Nachlass

Köln-Ossendorf steht in der Rheinmetropole für Fernsehen und Ikea. Hier residiert die Magic Media Company, die in über 20 zum Teil riesigen Studios den größten Teil der Showformate und Soaps für RTL, ProSieben und Sat.1 produziert; hier hier weht die blaue-gelbe Ikea-Fahne hoch über einem attraktiven Fachmarktzentrum, dass auf Betreiben der Schweden eine eigne Haltestelle „Ikea Butzweiler Hof“ bekommen hat. Und hier hat RTL, nach dem Umzug der gesamten Mediengruppe in die Rheinhallen in Deutz, gleich mehrere Büroimmobilien hinterlassen, die nach Einschätzung der Osmab Holding ein veritables Wertschöpfungspotenzial beinhalten.

Die Rösrather haben sich die Liegenschaften an der Richard-Byrd-Straße 4-8 gesichert, nur einen Katzensprung von Coloneum und der expansiven Magic Media Company entfernt. Die Besonderheit der rund 22.500 m² BGF resultiert aus ihrem Vorbesitzer: Die Flächen der fünf- und sechsgeschossigen Immobilien sind per se flexibel angelegt, da sie sowohl als Büro- und/oder Studioflächen oder bei Bedarf auch für Life-Auszeichnungen genutzt werden konnten/sollten. Auf einer Etage können problemlos (zusammenhängende) 3.500 m² realisiert werden. Kombiniert mit dem unschlagbaren Argument von 500 Stellplätzen, von denen 270 sogar in einem eigenen Parkhaus liegen. Und so betont auch Holger Kirchhof, Vorstandsmitglied der Osmab, dass vor allem diese Variabilität einen entscheidenden Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt habe, denn der Büromarkt der Domstadt kann derzeit alles andere als entspannt bezeichnet werden. Die Nachfrage - vor allem nach größeren zusammenhängenden Flächen - übersteigt bei weitem das Angebot und der sich in den letzten Monaten stetig fortsetzende Leerstandsabbau ist besorgniserregend [Weniger großflächige Abschlüsse am Bürovermietungsmarkt in Köln]. Insbesondere der moderne Leerstand ist mit 67.000 m² rekordverdächtig gering. Für den Rest des Jahres ist zudem mit einem weiteren Leerstandsabbau zu rechnen. Mit einem Flächenumsatz von rund 258.000 m² in den ersten drei Monaten bleibt der Flächenumsatz parallel aber immens hoch. Laut BNPPRE sind alle Größenklassen nahezu gleichwertig in der Stadt vertreten, wobei das Segment 5.000 bis 10.000 und 2.000 bis 5.000 m² mit 19 bzw. 18 % den größten Anteil ausmachen. Dem deutlichen Nachfrageüberhang im Kölner Markt steht weiterhin eine insgesamt eher moderate Bautätigkeit gegenüber, die sich lediglich im langfristigen Durchschnitt bewegt. Insgesamt sind aktuell rund 173.000 m² im Bau befindlich, ein Minus von gut 39 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei steht der überwiegende Teil dem Markt durch Vorvermietung oder Eigennutzung nicht zur Verfügung, sodass gerade einmal 65.000 m² und damit lediglich 38 % des gesamten Bauvolumens vakant sind. Hiervon sind in den Citylagen rund 62 % zu finden. Das verfügbare Flächenangebot (Leerstand plus verfügbare Flächen im Bau) ist aufgrund der rückläufigen Leerstände und einer geringeren Bauaktivität im Vorjahresvergleich deutlich um knapp 32 % gesunken und beläuft sich nur noch auf 360.000 m².