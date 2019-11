Osmab mit 60 Mio. Euro Investment am Ziel

B4 Campus

© OSMAB / Fotograf Mike Christian

Die Osmab hat eine der größten zusammenhängenden Büroprojektentwicklungen am Standort Köln-Kalk planmäßig fertiggestellt. Wie der Investor und Projektentwickler mitteilte, handelt es sich um den letzten Bauabschnitt in der Dillenburger Straße 56-70. Insgesamt hat der Investor zwischen 2017 bis 2019 an diesem neuen Bürostandort auf einer ca. 14.000 m² großen Grundstücksfläche fast 21.000 m² Neubauflächen entwickelt. Die repräsentativen Gebäude sind langfristig vollständig vermietet. Das Investmentvolumen beträgt rund 60 Millionen Euro.

„Mit unserem Investment wollen wir zur städtebaulichen Sanierung Kalks und der Belebung des Stadtbezirks auch als beliebter Standort beitragen“, kommentierte Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der Osmab.



Stadt mietet weitere 4.300 m² in Kalk

Unter dem Namen „B4 Campus“ wurde der letzte Bauabschnitt mit 4.300 m² modernen Büroflächen entwickelt. Mieter ist der Bürgerservice der Stadt Köln, der das Gebäude mit rund 900 Mitarbeitern im ersten Quartal 2020 beziehen wird. Es erweitert den bereits errichteten „B3 Campus“, der aus drei sechsgeschossigen Baukörpern besteht und der durch seine offene Architektur variabel verwendbaren Raum für Büros, Konferenzen und Mehrzwecknutzungen bietet. Zum Gebäudeensemble – das direkt an das U- und S-Bahnnetz, den Bahnhof Deutz und das Autobahnnetz über den Kölner Autobahnring angeschlossen ist – gehört auch ein zweigeschossiges Rechenzentrum [wir berichteten]. Vor Ort stehen den Mitarbeitern insgesamt rund 230 Parkplätze in zwei Tiefgaragen zur Verfügung. Verwaltet und gepflegt wird der Gebäudekomplex künftig durch die Asset Management Spezialisten der Osmab Unternehmensgruppe.