Osmab Mhi stellt Neubau im Gewerbepark „Alte Molkerei“ pünktlich fertig

Dürens derzeit größtes Gewerbe-Neubauprojekt, das von der Osmab Mhi Invest GmbH & Co. KG innerhalb des Gewerbeparks „Alte Molkerei“ entlang der Mariaweilerstraße errichtet wird, steht planungsgemäß kurz vor der Fertigstellung und ist bereits zu 94 % langfristig vermietet, berichtet Geschäftsführer Michael Hommelsheim.

.