Osmab meldet Vollvermietung des Neubaus Coco

Vier Jahre nach dem Erwerb eines bebauten Areals in Köln Ossendorf, meldet der Projektentwickler jetzt mittels zwei neuer Mietvertragsabschlüsse die Vollvermietung des 8.500 m² umfassenden Neubaus im Bürocampus Coco Cologne Office Campus Ossendorf.

.

Arvato Systems wird ab Juli 2022 zwei Etagen mit insgesamt 3.550 m² Bürofläche nutzen. Der international agierende IT-Dienstleister ist Teil der Bertelsmann SE & Co.KGaA und führt im Coco Mitarbeiter verschiedener Bereiche zusammen, die bisher an unterschiedlichen Standorten in Köln zum Teil seit 20 Jahren ansässig sind. Savills war hier vermittelnd tätig.



Die Kölner Biotech-Firma Cellex, die Krebspatienten mithilfe innovativer Zelltherapieprodukten heilen will, zieht im Sommer 2022 mit ihrer Verwaltung und rund 40 Mitarbeitern vom Mediapark in den Coco Neubau. Das Unternehmen hat einen Mietvertrag über 892 m² Fläche abgeschlossen.



„Auch während der Pandemie haben wir bei der Planung, Durchführung, Fertigstellung und Vermietung zu jedem Zeitpunkt großes Vertrauen in den Kölner Büromarkt und in unser flexibles Multi-Tenant-Objekt. Dass unsere Strategie aufgegangen ist, zeigt die aktuelle Vollvermietung“, berichtet Osmab Vorstand Holger Kirchhof.



Im September 2021 fertiggestellt, verfügt das unmittelbar an die Autobahnen A1, A3 und A4 sowie den ÖPNV angebundene, ressourcenschonende Bürogebäude über rund 8.500 m² Nutzfläche. Hinzu kommen vier Bestandsgebäude, so dass der Bürocampus Coco rund 30.800 m² Gesamtfläche umfasst. Das dazugehörige Parkhaus bietet mehr als 800 PKW-Stellplätze, davon 100 mit E-Ladestationen, deren Energie sich in Teilen aus Photovoltaikanlagen auf dem Dach speist. Abgerundet wird das Gesamtkonzept durch ausgedehnte Grünflächen und ein im Dezember 2021 fertig gestelltes modernes Gastro-Angebot, das Sander Jederzeit, welches Campusrestaurant und Cafeteria vereint. Eigentümer des Objekts mit der Adresse Melli-Beese-Straße 9-11 in Köln ist die Osmab Gewerbe GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Osmab Holding AG.



„Das Coco ermöglicht uns einerseits die Zusammenlegung von drei historisch in Köln gewachsenen Standorten an einem zentralen Ort in einer ökologisch und sozial nachhaltig ausgerichteten Immobilie. Nur zwei Straßen von unserem jetzigen größten Kölner Standort entfernt, können wir neue Arbeitswelten aufsetzen und sie angepasst auf unsere Bedürfnisse sowie auf unser shared Konzept optimal mitgestalten. Das gibt uns auch die Möglichkeit, am neuen Standort weiter zu wachsen“, sagt Markus Becker, Abteilungsleiter Facility Management von Arvato Systems.



„Zum einen hat uns das Gesamtpaket des Coco Neubaus überzeugt. Wir können große Teile der Räumlichkeiten nach unseren Vorstellungen gestalten und gleichzeitig einen hervorragenden Empfangsservice, ein abwechslungsreiches Gastro-Konzept sowie im direkt angebundenen, modernen Parkhaus Stellplätze nutzen. Zum anderen freuen wir uns sehr, dass wir mit der Verlegung der Verwaltung in die Melli-Beese-Straße in die unmittelbare Nähe zu unserem Herstellungsstandort in der Mathias-Brüggen-Straße ziehen“, berichtet Ulf Wittstock, kaufmännischer Direktor bei Cellex.