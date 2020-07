Osmab kauft Immobilienpaket in der Metropolregion Köl

Die OSMAB Holding AG hat für ihren eigenen Bestand ein gemischtes Immobilienpaket von der Freund Immobilien GmbH & Co.KG in der Metropolregion Köln erworben. Der Kaufpreis für das sogenannte „Freund Portfolio“ liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der Übergang der Immobilien hat im zweiten Quartal 2020 stattgefunden.

.

„Mit dem Freund Portfolio erweitern wir unseren eigenen Immobilienbestand im Bereich Lager- und Logistikimmobilien und sichern uns gewerbliche Entwicklungsflächen in unserem Heimatmarkt“, kommentiert Antons Mertens, Vorsitzender des Vorstands der OSMAB Holding AG.



Bei dem angekauften Portfolio handelt es sich um drei größere gewerbliche Liegenschaften mit insgesamt mehr als 100.000 m² Grundstücksfläche in Frechen und Kerpen, die mit knapp 50.000 m² Hallenflächen bebaut sind, sowie ein Entwicklungsgrundstück in Kerpen Türnich. Die fünf gewerblichen Single bzw. Multi-Tenant Objekte sind überwiegend bis zu 10.000 qm groß. Hinzu kommen drei größere Mehrfamilienhäuser in Köln Lövenich, eine aufwändig sanierte Immobilie im Bauhaus-Stil mit neun Einheiten, in Köln Porz sowie in Frechen. Immobilienübergreifend lag die Vermietungsquote bei Übernahme bis auf ein Objekt bei 100 Prozent.



„Wir sind über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Parteien während der Transaktion und über das erzielte Ergebnis sehr zufrieden und freuen uns, mit der OSMAB einen Käufer gefunden zu haben, der dieses komplexe Portfolio zu managen und weiterzuentwickeln weiß“, sagt Hildegard Freund, Geschäftsführerin der Freund Immobilien GmbH & Co.KG.



„Immobilienportfolien wie diese sind selten am Markt. Die OSMAB mit ihrem diversifizierten Dienstleistungsportfolio, zu dem neben der Investoren- und Entwickler-Expertise auch eigene Unternehmen rund um das Asset und Property Management zählen, ist genau der richtige Käufer, um ein komplexes Immobilienportfolio wie dieses sorgfältig zu pflegen und strategisch zu entwickeln“, berichtet Dennis Pelzer, Geschäftsführer der Vidan Real Estate GmbH, der den Verkaufsprozess begleitet hat.



Die mittelständisch geprägte Unternehmensgruppe OSMAB und ihre hundertprozentige Tochter Alcaro sind bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Metropolregion Köln in der Grundstücksakquise, der Brownfield-Entwicklung, der Realisierung von Neubauprojekten und der objektübergreifenden Revitalisierungen von Bestandsimmobilien tätig. „Allein in Frechen und Kerpen haben die OSMAB und die Alcaro in den vergangenen Jahren mehr als 60.000 qm Nutzfläche für namhafte Hersteller-, Handels- und Logistikunternehmen nachhaltig neu entwickelt beziehungsweise zukunftsorientiert saniert und aktuell befinden sich rund 25.000 m² Neubauvolumen in der Fertigstellung“, so Anton Mertens.