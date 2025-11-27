Osmab kauft 26.500 m² großes Gewerbegrundstück in Kerpen

Osmab hat in Kerpen ein rund 26.539 m² großes Gewerbegrundstück in der Boschstraße 19 erworben. Es umfasst ein unbebautes Entwicklungsareal sowie ein Bestandsobjekt, das vom Verkäufer Uniplan GmbH & Co. KG zurückgemietet wird. Die Lage nahe dem Autobahnkreuz Kerpen bietet eine sehr gute regionale und überregionale Anbindung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Grundstück gliedert sich in zwei Teilflächen: ein größtenteils unbebautes Entwicklungsgrundstück mit einer Zeltlagerhalle sowie ein von der Verkäuferin selbst genutztes Bestandsgrundstück mit etwa 5.442 m² an Büro-, Sozial- und Hallenflächen, die 1992 errichtet wurden. Die gesamte Fläche des Bestandsobjekts wurde im Zuge des Verkaufs durch die Verkäuferin zurückgemietet.



Die Lage im etablierten Gewerbegebiet nahe dem Autobahnkreuz Kerpen (A4/A61) zeichnet sich durch eine sehr gute Erreichbarkeit aus. In unmittelbarer Umgebung befinden sich das Logistikprojekt „Log Plaza Kerpen 5“, das von der Tochtergesellschaft Alcaro Invest entwickelt wurde [wir berichteten], sowie ein angrenzendes, etwa 25.000 m² großes Bestandsgrundstück, auf dem sich derzeit eine von Poco gemietete Halle befindet.



„Mit dem Erwerb der Liegenschaft in der Boschstraße stärken wir unsere Präsenz in der Region Kerpen und setzen unsere Investitionsstrategie fort. Die Kombination aus Bestandsflächen und Entwicklungspotenzial eröffnet uns attraktive Möglichkeiten für die zukünftige Nutzung“, sagt Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der Osmab Holding AG. „Der Verkauf von Grundstücken und der Rückmietung kann für viele Unternehmen nützlich sein, die auf diese Weise bisher gebundenes Kapital aktiv für ihr eigentliche Geschäftsmodell nutzen können und die zugleich an Flexibilität gewinnen.“



Auch die Verkäuferseite zeigt sich zufrieden mit dem Abschluss: „Wir freuen uns, mit Osmab einen verlässlichen und erfahrenen Partner gefunden zu haben, der das Potenzial des Standorts zu schätzen weiß. Die teilweise Rückanmietung sichert uns zugleich einen reibungslosen Übergang bei der Modernisierung unseres Logistikstandortes in Kerpen“, sagt Christian Zimmermann, Global CEO der Uniplan.