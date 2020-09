OSMAB feiert Richtfest für Kölner Brownfield-Entwicklung Victor 1

Auf einer ehemaligen Gewerbebrache in Köln-Kalk hat die OSMAB Unternehmensgruppe mit ihrer Projektgesellschaft Victor 1 GmbH & Co. KG Richtfest für zwei innerstädtische, drittverwendungsfähige Neubau-Immobilien mit insgesamt 14.400 m² Nutzfläche gefeiert. Die knapp 23.000 m² umfassenden Grundstücksflächen dienten Anfang des 20. Jahrhunderts der Bahn-Betriebswerkstätte Kalk Nord und später der Deutz AG im Rahmen ihrer Traktorenfertigung.

